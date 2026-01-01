- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
9 (40.90%)
損失トレード:
13 (59.09%)
ベストトレード:
4 391.40 USD
最悪のトレード:
-2 610.13 USD
総利益:
16 665.16 USD (243 596 pips)
総損失:
-18 535.22 USD (51 192 pips)
最大連続の勝ち:
5 (7 985.70 USD)
最大連続利益:
8 679.46 USD (4)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
95.13%
最大入金額:
93.80%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
19 (86.36%)
短いトレード:
3 (13.64%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-85.00 USD
平均利益:
1 851.68 USD
平均損失:
-1 425.79 USD
最大連続の負け:
5 (-8 186.32 USD)
最大連続損失:
-8 186.32 USD (5)
月間成長:
-0.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 824.86 USD
最大の:
8 246.95 USD (4.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.99% (8 216.69 USD)
エクイティによる:
2.12% (4 188.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-6K
|BTCUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-685
|BTCUSD
|193K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 391.40 USD
最悪のトレード: -2 610 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +7 985.70 USD
最大連続損失: -8 186.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
198K
USD
USD
1
0%
22
40%
95%
0.89
-85.00
USD
USD
4%
1:100