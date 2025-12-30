- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
8 (66.66%)
Убыточных трейдов:
4 (33.33%)
Лучший трейд:
15.92 USD
Худший трейд:
-11.78 USD
Общая прибыль:
73.06 USD (3 648 pips)
Общий убыток:
-41.68 USD (2 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (49.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
8.85%
Макс. загрузка депозита:
11.26%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
1 (8.33%)
Коротких трейдов:
11 (91.67%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
9.13 USD
Средний убыток:
-10.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-23.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.56 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.02 USD
Максимальная:
26.80 USD (8.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.40% (26.68 USD)
По эквити:
2.80% (8.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +15.92 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +49.52 USD
Макс. убыток в серии: -23.56 USD
