- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
8 (66.66%)
Negociações com perda:
4 (33.33%)
Melhor negociação:
15.92 USD
Pior negociação:
-11.78 USD
Lucro bruto:
73.06 USD (3 648 pips)
Perda bruta:
-41.68 USD (2 061 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (49.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.52 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
8.85%
Depósito máximo carregado:
11.26%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
1 (8.33%)
Negociações curtas:
11 (91.67%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
2.62 USD
Lucro médio:
9.13 USD
Perda média:
-10.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-23.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.56 USD (2)
Crescimento mensal:
10.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.02 USD
Máximo:
26.80 USD (8.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.40% (26.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.80% (8.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.92 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +49.52 USD
Máxima perda consecutiva: -23.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
1
100%
12
66%
9%
1.75
2.62
USD
USD
8%
1:500