- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
18 (64.28%)
손실 거래:
10 (35.71%)
최고의 거래:
15.92 USD
최악의 거래:
-11.82 USD
총 수익:
144.17 USD (7 403 pips)
총 손실:
-97.38 USD (4 749 pips)
연속 최대 이익:
5 (49.52 USD)
연속 최대 이익:
49.52 USD (5)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
1.50%
최대 입금량:
11.26%
최근 거래:
44 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
1.75
롱(주식매수):
7 (25.00%)
숏(주식차입매도):
21 (75.00%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
8.01 USD
평균 손실:
-9.74 USD
연속 최대 손실:
2 (-23.56 USD)
연속 최대 손실:
-23.56 USD (2)
월별 성장률:
15.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.02 USD
최대한의:
26.80 USD (8.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.40% (26.68 USD)
자본금별:
2.80% (8.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.92 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +49.52 USD
연속 최대 손실: -23.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
16%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
2
100%
28
64%
1%
1.48
1.67
USD
USD
8%
1:500