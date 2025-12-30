- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
8 (66.66%)
損失トレード:
4 (33.33%)
ベストトレード:
15.92 USD
最悪のトレード:
-11.78 USD
総利益:
73.06 USD (3 648 pips)
総損失:
-41.68 USD (2 061 pips)
最大連続の勝ち:
5 (49.52 USD)
最大連続利益:
49.52 USD (5)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
8.85%
最大入金額:
11.26%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
1 (8.33%)
短いトレード:
11 (91.67%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
2.62 USD
平均利益:
9.13 USD
平均損失:
-10.42 USD
最大連続の負け:
2 (-23.56 USD)
最大連続損失:
-23.56 USD (2)
月間成長:
10.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.02 USD
最大の:
26.80 USD (8.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.40% (26.68 USD)
エクイティによる:
2.80% (8.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.92 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +49.52 USD
最大連続損失: -23.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
10%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
1
100%
12
66%
9%
1.75
2.62
USD
USD
8%
1:500