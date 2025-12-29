- Прирост
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
21 (34.42%)
Убыточных трейдов:
40 (65.57%)
Лучший трейд:
1 800.30 USD
Худший трейд:
-311.70 USD
Общая прибыль:
4 605.90 USD (15 347 pips)
Общий убыток:
-4 593.30 USD (18 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 985.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 985.40 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
90.32%
Макс. загрузка депозита:
5.30%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
33 (54.10%)
Коротких трейдов:
28 (45.90%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
219.33 USD
Средний убыток:
-114.83 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 438.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 446.30 USD (9)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 446.30 USD
Максимальная:
1 933.50 USD (6.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.09% (1 933.50 USD)
По эквити:
1.00% (304.50 USD)
