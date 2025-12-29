- 成長
トレード:
65
利益トレード:
25 (38.46%)
損失トレード:
40 (61.54%)
ベストトレード:
1 800.30 USD
最悪のトレード:
-311.70 USD
総利益:
5 355.00 USD (17 842 pips)
総損失:
-4 593.30 USD (18 153 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 985.40 USD)
最大連続利益:
1 985.40 USD (11)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
83.44%
最大入金額:
5.30%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
34 (52.31%)
短いトレード:
31 (47.69%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
11.72 USD
平均利益:
214.20 USD
平均損失:
-114.83 USD
最大連続の負け:
17 (-1 438.50 USD)
最大連続損失:
-1 446.30 USD (9)
月間成長:
2.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 446.30 USD
最大の:
1 933.50 USD (6.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.09% (1 933.50 USD)
エクイティによる:
1.00% (304.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|762
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-311
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
