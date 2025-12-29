- 자본
트레이드:
315
이익 거래:
144 (45.71%)
손실 거래:
171 (54.29%)
최고의 거래:
1 800.30 USD
최악의 거래:
-311.70 USD
총 수익:
19 186.88 USD (110 741 pips)
총 손실:
-14 755.89 USD (72 985 pips)
연속 최대 이익:
27 (1 379.45 USD)
연속 최대 이익:
2 403.00 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
48.24%
최대 입금량:
14.21%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
178
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
2.03
롱(주식매수):
203 (64.44%)
숏(주식차입매도):
112 (35.56%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
14.07 USD
평균 이익:
133.24 USD
평균 손실:
-86.29 USD
연속 최대 손실:
20 (-793.92 USD)
연속 최대 손실:
-1 754.00 USD (13)
월별 성장률:
14.77%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 446.30 USD
최대한의:
2 180.85 USD (6.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.69% (2 180.85 USD)
자본금별:
2.22% (675.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 800.30 USD
최악의 거래: -312 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +1 379.45 USD
연속 최대 손실: -793.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Neex-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
