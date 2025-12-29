- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
25 (38.46%)
Negociações com perda:
40 (61.54%)
Melhor negociação:
1 800.30 USD
Pior negociação:
-311.70 USD
Lucro bruto:
5 355.00 USD (17 842 pips)
Perda bruta:
-4 593.30 USD (18 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 985.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 985.40 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.32%
Depósito máximo carregado:
5.30%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
34 (52.31%)
Negociações curtas:
31 (47.69%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
11.72 USD
Lucro médio:
214.20 USD
Perda média:
-114.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 438.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 446.30 USD (9)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 446.30 USD
Máximo:
1 933.50 USD (6.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.09% (1 933.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (304.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|762
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-311
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
