Mohamad Ridzmal Bin Ridwan

PRINCE MAX SM ACADEMY

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
Neex-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
25 (38.46%)
Negociações com perda:
40 (61.54%)
Melhor negociação:
1 800.30 USD
Pior negociação:
-311.70 USD
Lucro bruto:
5 355.00 USD (17 842 pips)
Perda bruta:
-4 593.30 USD (18 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 985.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 985.40 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.32%
Depósito máximo carregado:
5.30%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
34 (52.31%)
Negociações curtas:
31 (47.69%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
11.72 USD
Lucro médio:
214.20 USD
Perda média:
-114.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 438.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 446.30 USD (9)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 446.30 USD
Máximo:
1 933.50 USD (6.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.09% (1 933.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (304.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 762
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 800.30 USD
Pior negociação: -312 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 985.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 438.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.30 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
