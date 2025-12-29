SeñalesSecciones
Mohamad Ridzmal Bin Ridwan

PRINCE MAX SM ACADEMY

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
Neex-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
25 (38.46%)
Transacciones Irrentables:
40 (61.54%)
Mejor transacción:
1 800.30 USD
Peor transacción:
-311.70 USD
Beneficio Bruto:
5 355.00 USD (17 842 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 593.30 USD (18 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 985.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 985.40 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
90.32%
Carga máxima del depósito:
5.30%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.39
Transacciones Largas:
34 (52.31%)
Transacciones Cortas:
31 (47.69%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
11.72 USD
Beneficio medio:
214.20 USD
Pérdidas medias:
-114.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 438.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 446.30 USD (9)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 446.30 USD
Máxima:
1 933.50 USD (6.09%)
Reducción relativa:
De balance:
6.09% (1 933.50 USD)
De fondos:
1.00% (304.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 762
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 800.30 USD
Peor transacción: -312 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 985.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 438.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.