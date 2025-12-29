СигналыРазделы
Nguyen An Nguyen

A7313657

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
Надежность
53 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
28 (71.79%)
Убыточных трейдов:
11 (28.21%)
Лучший трейд:
76.79 USD
Худший трейд:
-43.93 USD
Общая прибыль:
655.24 USD (1 390 193 pips)
Общий убыток:
-264.98 USD (177 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (282.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
282.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.55
Длинных трейдов:
28 (71.79%)
Коротких трейдов:
11 (28.21%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
10.01 USD
Средняя прибыль:
23.40 USD
Средний убыток:
-24.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-105.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.98 USD (5)
Прирост в месяц:
3.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110.06 USD
Максимальная:
110.06 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.09% (110.26 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 151
GBPJPY 14
XTIUSD 156
XAUUSD -70
JP225 -50
USTEC -33
EURUSD 46
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 17
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -33
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 403
XTIUSD 299
XAUUSD -4.7K
JP225 -127K
USTEC -32K
EURUSD 94
CADCHF 48
USDJPY 291
EURAUD 164
GBPAUD 197
AUDUSD 160
EURNZD 130
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -27
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.79 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +282.11 USD
Макс. убыток в серии: -105.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
Нет отзывов
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
