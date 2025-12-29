- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
28 (71.79%)
Убыточных трейдов:
11 (28.21%)
Лучший трейд:
76.79 USD
Худший трейд:
-43.93 USD
Общая прибыль:
655.24 USD (1 390 193 pips)
Общий убыток:
-264.98 USD (177 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (282.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
282.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.55
Длинных трейдов:
28 (71.79%)
Коротких трейдов:
11 (28.21%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
10.01 USD
Средняя прибыль:
23.40 USD
Средний убыток:
-24.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-105.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.98 USD (5)
Прирост в месяц:
3.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110.06 USD
Максимальная:
110.06 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.09% (110.26 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|XTIUSD
|4
|XAUUSD
|3
|JP225
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|151
|GBPJPY
|14
|XTIUSD
|156
|XAUUSD
|-70
|JP225
|-50
|USTEC
|-33
|EURUSD
|46
|CADCHF
|37
|USDJPY
|6
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|38
|EURNZD
|9
|AUDCAD
|44
|EURCAD
|20
|USDCAD
|23
|NZDCAD
|-33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.4M
|GBPJPY
|403
|XTIUSD
|299
|XAUUSD
|-4.7K
|JP225
|-127K
|USTEC
|-32K
|EURUSD
|94
|CADCHF
|48
|USDJPY
|291
|EURAUD
|164
|GBPAUD
|197
|AUDUSD
|160
|EURNZD
|130
|AUDCAD
|63
|EURCAD
|52
|USDCAD
|53
|NZDCAD
|-27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.79 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +282.11 USD
Макс. убыток в серии: -105.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
Earnex-Trade
|0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
Eightcap-Live
|0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
|1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
|1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
|1.28 × 43
