SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / A7313657
Nguyen An Nguyen

A7313657

Nguyen An Nguyen
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
28 (71.79%)
Perte trades:
11 (28.21%)
Meilleure transaction:
76.79 USD
Pire transaction:
-43.93 USD
Bénéfice brut:
655.24 USD (1 390 193 pips)
Perte brute:
-264.98 USD (177 222 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (282.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.55
Longs trades:
28 (71.79%)
Courts trades:
11 (28.21%)
Facteur de profit:
2.47
Rendement attendu:
10.01 USD
Bénéfice moyen:
23.40 USD
Perte moyenne:
-24.09 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-105.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.98 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.06 USD
Maximal:
110.06 USD (1.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.09% (110.26 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 151
GBPJPY 14
XTIUSD 156
XAUUSD -70
JP225 -50
USTEC -33
EURUSD 46
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 17
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 403
XTIUSD 299
XAUUSD -4.7K
JP225 -127K
USTEC -32K
EURUSD 94
CADCHF 48
USDJPY 291
EURAUD 164
GBPAUD 197
AUDUSD 160
EURNZD 130
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.79 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +282.11 USD
Perte consécutive maximale: -105.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
Aucun avis
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
