SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / A7313657
Nguyen An Nguyen

A7313657

Nguyen An Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
53 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
28 (71.79%)
Transacciones Irrentables:
11 (28.21%)
Mejor transacción:
76.79 USD
Peor transacción:
-43.93 USD
Beneficio Bruto:
655.24 USD (1 390 193 pips)
Pérdidas Brutas:
-264.98 USD (177 222 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (282.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
282.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.55
Transacciones Largas:
28 (71.79%)
Transacciones Cortas:
11 (28.21%)
Factor de Beneficio:
2.47
Beneficio Esperado:
10.01 USD
Beneficio medio:
23.40 USD
Pérdidas medias:
-24.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-105.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.98 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
110.06 USD
Máxima:
110.06 USD (1.10%)
Reducción relativa:
De balance:
1.09% (110.26 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 5
GBPJPY 4
XTIUSD 4
XAUUSD 3
JP225 3
USTEC 2
EURUSD 2
CADCHF 2
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 151
GBPJPY 14
XTIUSD 156
XAUUSD -70
JP225 -50
USTEC -33
EURUSD 46
CADCHF 37
USDJPY 6
EURAUD 15
GBPAUD 17
AUDUSD 38
EURNZD 9
AUDCAD 44
EURCAD 20
USDCAD 23
NZDCAD -33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.4M
GBPJPY 403
XTIUSD 299
XAUUSD -4.7K
JP225 -127K
USTEC -32K
EURUSD 94
CADCHF 48
USDJPY 291
EURAUD 164
GBPAUD 197
AUDUSD 160
EURNZD 130
AUDCAD 63
EURCAD 52
USDCAD 53
NZDCAD -27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +76.79 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +282.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 201
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 8290
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 34
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
1.20 × 876
ICMarketsAU-Live
1.27 × 258
VantageInternational-Live 3
1.28 × 43
otros 129...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.36% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.54% of days out of the 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.54% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 357 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada