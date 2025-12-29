- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
28 (71.79%)
損失トレード:
11 (28.21%)
ベストトレード:
76.79 USD
最悪のトレード:
-43.93 USD
総利益:
655.24 USD (1 390 193 pips)
総損失:
-267.71 USD (177 222 pips)
最大連続の勝ち:
11 (282.11 USD)
最大連続利益:
282.11 USD (11)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
10.51%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.52
長いトレード:
28 (71.79%)
短いトレード:
11 (28.21%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
9.94 USD
平均利益:
23.40 USD
平均損失:
-24.34 USD
最大連続の負け:
5 (-105.98 USD)
最大連続損失:
-105.98 USD (5)
月間成長:
3.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
110.06 USD
最大の:
110.06 USD (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.09% (110.26 USD)
エクイティによる:
0.16% (3.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|XTIUSD
|4
|XAUUSD
|3
|JP225
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|151
|GBPJPY
|14
|XTIUSD
|156
|XAUUSD
|-70
|JP225
|-50
|USTEC
|-33
|EURUSD
|46
|CADCHF
|37
|USDJPY
|6
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|38
|EURNZD
|9
|AUDCAD
|44
|EURCAD
|20
|USDCAD
|23
|NZDCAD
|-33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.4M
|GBPJPY
|403
|XTIUSD
|299
|XAUUSD
|-4.7K
|JP225
|-127K
|USTEC
|-32K
|EURUSD
|94
|CADCHF
|48
|USDJPY
|291
|EURAUD
|164
|GBPAUD
|197
|AUDUSD
|160
|EURNZD
|130
|AUDCAD
|63
|EURCAD
|52
|USDCAD
|53
|NZDCAD
|-27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.79 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +282.11 USD
最大連続損失: -105.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 201
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 8290
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.03 × 34
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.20 × 876
|
ICMarketsAU-Live
|1.27 × 258
|
VantageInternational-Live 3
|1.28 × 43
レビューなし