Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
43 (72.88%)
Убыточных трейдов:
16 (27.12%)
Лучший трейд:
10.13 USD
Худший трейд:
-12.98 USD
Общая прибыль:
119.43 USD (118 949 pips)
Общий убыток:
-62.55 USD (62 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (30.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.48 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
5.12%
Макс. загрузка депозита:
33.90%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
34 (57.63%)
Коротких трейдов:
25 (42.37%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
2.78 USD
Средний убыток:
-3.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.27 USD (4)
Прирост в месяц:
18.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.38 USD (7.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.22% (25.38 USD)
По эквити:
15.14% (49.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
