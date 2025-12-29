- 成长
交易:
59
盈利交易:
43 (72.88%)
亏损交易:
16 (27.12%)
最好交易:
10.13 USD
最差交易:
-12.98 USD
毛利:
119.43 USD (118 949 pips)
毛利亏损:
-62.55 USD (62 510 pips)
最大连续赢利:
16 (30.48 USD)
最大连续盈利:
30.48 USD (16)
夏普比率:
0.24
交易活动:
5.12%
最大入金加载:
33.90%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
2.24
长期交易:
34 (57.63%)
短期交易:
25 (42.37%)
利润因子:
1.91
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
2.78 USD
平均损失:
-3.91 USD
最大连续失误:
4 (-23.27 USD)
最大连续亏损:
-23.27 USD (4)
每月增长:
18.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.38 USD (7.22%)
相对跌幅:
结余:
7.22% (25.38 USD)
净值:
15.14% (49.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.13 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +30.48 USD
最大连续亏损: -23.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
xauusd Time
Balance 300$
Leverage 1:500
No Follow No Money
one day one dollat my favorit
Balance 300$
Leverage 1:500
No Follow No Money
one day one dollat my favorit
