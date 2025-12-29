- 成長
トレード:
59
利益トレード:
43 (72.88%)
損失トレード:
16 (27.12%)
ベストトレード:
10.13 USD
最悪のトレード:
-12.98 USD
総利益:
119.43 USD (118 949 pips)
総損失:
-62.55 USD (62 510 pips)
最大連続の勝ち:
16 (30.48 USD)
最大連続利益:
30.48 USD (16)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
5.12%
最大入金額:
33.90%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
34 (57.63%)
短いトレード:
25 (42.37%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
0.96 USD
平均利益:
2.78 USD
平均損失:
-3.91 USD
最大連続の負け:
4 (-23.27 USD)
最大連続損失:
-23.27 USD (4)
月間成長:
18.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.38 USD (7.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.22% (25.38 USD)
エクイティによる:
15.14% (49.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
xauusd Time
