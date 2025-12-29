- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
43 (72.88%)
Loss Trade:
16 (27.12%)
Best Trade:
10.13 USD
Worst Trade:
-12.98 USD
Profitto lordo:
119.43 USD (118 949 pips)
Perdita lorda:
-62.55 USD (62 510 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (30.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.48 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
5.12%
Massimo carico di deposito:
33.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
34 (57.63%)
Short Trade:
25 (42.37%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.27 USD (4)
Crescita mensile:
18.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.38 USD (7.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.22% (25.38 USD)
Per equità:
15.14% (49.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.13 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.48 USD
Massima perdita consecutiva: -23.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
xauusd Time
Balance 300$
Leverage 1:500
No Follow No Money
one day one dollat my favorit
Balance 300$
Leverage 1:500
No Follow No Money
one day one dollat my favorit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
357
USD
USD
1
0%
59
72%
5%
1.90
0.96
USD
USD
15%
1:500