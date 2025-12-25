СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Daily dollar 4
Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 4

Sakiru Alaba Otunba
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
14 (77.77%)
Убыточных трейдов:
4 (22.22%)
Лучший трейд:
1.09 USD
Худший трейд:
-0.82 USD
Общая прибыль:
5.17 USD (571 pips)
Общий убыток:
-1.40 USD (126 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
69.32%
Макс. загрузка депозита:
29.85%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.60
Длинных трейдов:
9 (50.00%)
Коротких трейдов:
9 (50.00%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-0.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.82 USD (1)
Прирост в месяц:
5.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.82 USD
Максимальная:
0.82 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.58% (0.79 USD)
По эквити:
12.55% (6.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 11
GBPJPYm 5
GBPCHFm 1
GBPUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm 2
GBPJPYm 2
GBPCHFm -1
GBPUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm 205
GBPJPYm 244
GBPCHFm -66
GBPUSDm 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.09 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.08 USD
Макс. убыток в серии: -0.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.  We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness and we are adding more brokers at your request.  To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
Нет отзывов
2025.12.25 20:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 20:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Daily dollar 4
35 USD в месяц
6%
0
0
USD
154
USD
5
0%
18
77%
69%
3.69
0.21
USD
13%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.