Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
14 (77.77%)
Убыточных трейдов:
4 (22.22%)
Лучший трейд:
1.09 USD
Худший трейд:
-0.82 USD
Общая прибыль:
5.17 USD (571 pips)
Общий убыток:
-1.40 USD (126 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
69.32%
Макс. загрузка депозита:
29.85%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.60
Длинных трейдов:
9 (50.00%)
Коротких трейдов:
9 (50.00%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-0.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.82 USD (1)
Прирост в месяц:
5.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.82 USD
Максимальная:
0.82 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.58% (0.79 USD)
По эквити:
12.55% (6.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|11
|GBPJPYm
|5
|GBPCHFm
|1
|GBPUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|2
|GBPJPYm
|2
|GBPCHFm
|-1
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|205
|GBPJPYm
|244
|GBPCHFm
|-66
|GBPUSDm
|62
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Лучший трейд: +1.09 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.08 USD
Макс. убыток в серии: -0.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader. We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness and we are adding more brokers at your request. To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
