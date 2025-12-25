SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Daily dollar 4
Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 4

Sakiru Alaba Otunba
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
-0.82 USD
Profitto lordo:
5.17 USD (571 pips)
Perdita lorda:
-1.40 USD (126 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
65.92%
Massimo carico di deposito:
29.85%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.69
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.82 USD (1)
Crescita mensile:
5.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.82 USD
Massimale:
0.82 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.58% (0.79 USD)
Per equità:
12.55% (6.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 11
GBPJPYm 5
GBPCHFm 1
GBPUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 2
GBPJPYm 2
GBPCHFm -1
GBPUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 205
GBPJPYm 244
GBPCHFm -66
GBPUSDm 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.08 USD
Massima perdita consecutiva: -0.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.  We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness and we are adding more brokers at your request.  To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
Non ci sono recensioni
2025.12.25 20:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 20:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Daily dollar 4
35USD al mese
6%
0
0
USD
154
USD
5
0%
18
77%
66%
3.69
0.21
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.