Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 4

Sakiru Alaba Otunba
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
14 (77.77%)
Verlusttrades:
4 (22.22%)
Bester Trade:
1.09 USD
Schlechtester Trade:
-0.82 USD
Bruttoprofit:
5.17 USD (571 pips)
Bruttoverlust:
-1.40 USD (126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (2.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading-Aktivität:
71.84%
Max deposit load:
29.85%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
9 (50.00%)
Short-Positionen:
9 (50.00%)
Profit-Faktor:
3.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.82 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.82 USD
Maximaler:
0.82 USD (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.58% (0.79 USD)
Kapital:
12.55% (6.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDm 11
GBPJPYm 5
GBPCHFm 1
GBPUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDm 2
GBPJPYm 2
GBPCHFm -1
GBPUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDm 205
GBPJPYm 244
GBPCHFm -66
GBPUSDm 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.09 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.  We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness and we are adding more brokers at your request.  To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
Keine Bewertungen
2025.12.25 20:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 20:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
