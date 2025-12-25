SeñalesSecciones
Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 4

Sakiru Alaba Otunba
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
14 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
4 (22.22%)
Mejor transacción:
1.09 USD
Peor transacción:
-0.82 USD
Beneficio Bruto:
5.17 USD (571 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.40 USD (126 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (2.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
68.04%
Carga máxima del depósito:
29.85%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.60
Transacciones Largas:
9 (50.00%)
Transacciones Cortas:
9 (50.00%)
Factor de Beneficio:
3.69
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-0.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.82 USD
Máxima:
0.82 USD (1.64%)
Reducción relativa:
De balance:
1.58% (0.79 USD)
De fondos:
12.55% (6.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 11
GBPJPYm 5
GBPCHFm 1
GBPUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm 2
GBPJPYm 2
GBPCHFm -1
GBPUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm 205
GBPJPYm 244
GBPCHFm -66
GBPUSDm 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.09 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.  We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness and we are adding more brokers at your request.  To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
2025.12.25 20:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 20:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
