Negociações:
18
Negociações com lucro:
14 (77.77%)
Negociações com perda:
4 (22.22%)
Melhor negociação:
1.09 USD
Pior negociação:
-0.82 USD
Lucro bruto:
5.17 USD (571 pips)
Perda bruta:
-1.40 USD (126 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (2.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
70.77%
Depósito máximo carregado:
29.85%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.60
Negociações longas:
9 (50.00%)
Negociações curtas:
9 (50.00%)
Fator de lucro:
3.69
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
0.37 USD
Perda média:
-0.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.82 USD (1)
Crescimento mensal:
5.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.82 USD
Máximo:
0.82 USD (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.58% (0.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.55% (6.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|11
|GBPJPYm
|5
|GBPCHFm
|1
|GBPUSDm
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDm
|2
|GBPJPYm
|2
|GBPCHFm
|-1
|GBPUSDm
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDm
|205
|GBPJPYm
|244
|GBPCHFm
|-66
|GBPUSDm
|62
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.09 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.08 USD
Máxima perda consecutiva: -0.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader. We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness and we are adding more brokers at your request. To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
