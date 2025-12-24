СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RTC ML AiBot Moderat MT5
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML AiBot Moderat MT5

Muhammad Faisal Sagala
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
RSFinance-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
11.62 USD
Худший трейд:
-23.94 USD
Общая прибыль:
32.97 USD (3 498 pips)
Общий убыток:
-45.69 USD (4 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (32.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.97 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
34.88%
Макс. загрузка депозита:
1.83%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-1.41 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-15.23 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-36.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.29 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.72 USD
Максимальная:
36.29 USD (6.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.93% (36.29 USD)
По эквити:
3.55% (18.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD# -13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD# -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.62 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.97 USD
Макс. убыток в серии: -36.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RTC ML AiBot Moderat MT5
99 USD в месяц
-3%
0
0
USD
487
USD
1
100%
9
66%
35%
0.72
-1.41
USD
7%
1:500
Копировать

