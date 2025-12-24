- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
11.62 USD
Худший трейд:
-23.94 USD
Общая прибыль:
32.97 USD (3 498 pips)
Общий убыток:
-45.69 USD (4 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (32.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.97 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
34.88%
Макс. загрузка депозита:
1.83%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-1.41 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-15.23 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-36.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.29 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.72 USD
Максимальная:
36.29 USD (6.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.93% (36.29 USD)
По эквити:
3.55% (18.60 USD)
