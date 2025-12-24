- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
11.62 USD
最悪のトレード:
-23.94 USD
総利益:
33.90 USD (3 642 pips)
総損失:
-45.69 USD (4 567 pips)
最大連続の勝ち:
6 (32.97 USD)
最大連続利益:
32.97 USD (6)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
36.34%
最大入金額:
1.85%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.32
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-1.18 USD
平均利益:
4.84 USD
平均損失:
-15.23 USD
最大連続の負け:
2 (-36.29 USD)
最大連続損失:
-36.29 USD (2)
月間成長:
-2.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.72 USD
最大の:
36.29 USD (6.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.93% (36.29 USD)
エクイティによる:
3.55% (18.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|-12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|-925
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
