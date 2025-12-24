シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RTC ML AiBot Moderat MT5
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML AiBot Moderat MT5

Muhammad Faisal Sagala
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
RSFinance-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
11.62 USD
最悪のトレード:
-23.94 USD
総利益:
33.90 USD (3 642 pips)
総損失:
-45.69 USD (4 567 pips)
最大連続の勝ち:
6 (32.97 USD)
最大連続利益:
32.97 USD (6)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
36.34%
最大入金額:
1.85%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.32
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-1.18 USD
平均利益:
4.84 USD
平均損失:
-15.23 USD
最大連続の負け:
2 (-36.29 USD)
最大連続損失:
-36.29 USD (2)
月間成長:
-2.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.72 USD
最大の:
36.29 USD (6.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.93% (36.29 USD)
エクイティによる:
3.55% (18.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# -12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# -925
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.62 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.97 USD
最大連続損失: -36.29 USD

データがありません

レビューなし
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
RTC ML AiBot Moderat MT5
99 USD/月
-2%
0
0
USD
488
USD
1
100%
10
70%
36%
0.74
-1.18
USD
7%
1:500
コピー

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

