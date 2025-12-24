SinaisSeções
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML AiBot Moderat MT5

Muhammad Faisal Sagala
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
RSFinance-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
7 (70.00%)
Negociações com perda:
3 (30.00%)
Melhor negociação:
11.62 USD
Pior negociação:
-23.94 USD
Lucro bruto:
33.90 USD (3 642 pips)
Perda bruta:
-45.69 USD (4 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (32.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.97 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
36.34%
Depósito máximo carregado:
1.85%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.32
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-1.18 USD
Lucro médio:
4.84 USD
Perda média:
-15.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-36.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.29 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.72 USD
Máximo:
36.29 USD (6.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.93% (36.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (18.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# -12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# -925
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.62 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +32.97 USD
Máxima perda consecutiva: -36.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
