Negociações:
10
Negociações com lucro:
7 (70.00%)
Negociações com perda:
3 (30.00%)
Melhor negociação:
11.62 USD
Pior negociação:
-23.94 USD
Lucro bruto:
33.90 USD (3 642 pips)
Perda bruta:
-45.69 USD (4 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (32.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.97 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
36.34%
Depósito máximo carregado:
1.85%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.32
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-1.18 USD
Lucro médio:
4.84 USD
Perda média:
-15.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-36.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.29 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.72 USD
Máximo:
36.29 USD (6.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.93% (36.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (18.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|-12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|-925
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
