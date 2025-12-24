信号部分
信号 / MetaTrader 5 / RTC ML AiBot Moderat MT5
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML AiBot Moderat MT5

Muhammad Faisal Sagala
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -2%
RSFinance-Server
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
11.62 USD
最差交易:
-23.94 USD
毛利:
33.90 USD (3 642 pips)
毛利亏损:
-45.69 USD (4 567 pips)
最大连续赢利:
6 (32.97 USD)
最大连续盈利:
32.97 USD (6)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
36.34%
最大入金加载:
1.85%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.32
长期交易:
10 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-1.18 USD
平均利润:
4.84 USD
平均损失:
-15.23 USD
最大连续失误:
2 (-36.29 USD)
最大连续亏损:
-36.29 USD (2)
每月增长:
-2.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.72 USD
最大值:
36.29 USD (6.93%)
相对跌幅:
结余:
6.93% (36.29 USD)
净值:
3.55% (18.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# -12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# -925
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.62 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +32.97 USD
最大连续亏损: -36.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RTC ML AiBot Moderat MT5
每月99 USD
-2%
0
0
USD
488
USD
1
100%
10
70%
36%
0.74
-1.18
USD
7%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载