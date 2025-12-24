- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
11.62 USD
最差交易:
-23.94 USD
毛利:
33.90 USD (3 642 pips)
毛利亏损:
-45.69 USD (4 567 pips)
最大连续赢利:
6 (32.97 USD)
最大连续盈利:
32.97 USD (6)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
36.34%
最大入金加载:
1.85%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.32
长期交易:
10 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-1.18 USD
平均利润:
4.84 USD
平均损失:
-15.23 USD
最大连续失误:
2 (-36.29 USD)
最大连续亏损:
-36.29 USD (2)
每月增长:
-2.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.72 USD
最大值:
36.29 USD (6.93%)
相对跌幅:
结余:
6.93% (36.29 USD)
净值:
3.55% (18.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|-12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|-925
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.62 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +32.97 USD
最大连续亏损: -36.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
