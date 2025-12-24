SegnaliSezioni
Muhammad Faisal Sagala

RTC ML AiBot Moderat MT5

Muhammad Faisal Sagala
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
RSFinance-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
11.62 USD
Worst Trade:
-23.94 USD
Profitto lordo:
32.97 USD (3 498 pips)
Perdita lorda:
-45.69 USD (4 567 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
34.88%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-1.41 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-15.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-36.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.29 USD (2)
Crescita mensile:
-2.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.72 USD
Massimale:
36.29 USD (6.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.93% (36.29 USD)
Per equità:
3.55% (18.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# -13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.62 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.97 USD
Massima perdita consecutiva: -36.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
