- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
21 (80.76%)
Убыточных трейдов:
5 (19.23%)
Лучший трейд:
214.18 USD
Худший трейд:
-523.84 USD
Общая прибыль:
1 643.27 USD (377 968 pips)
Общий убыток:
-1 113.45 USD (149 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (439.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
598.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
83.85%
Макс. загрузка депозита:
16.15%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
13 (50.00%)
Коротких трейдов:
13 (50.00%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
20.38 USD
Средняя прибыль:
78.25 USD
Средний убыток:
-222.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-523.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-523.84 USD (1)
Прирост в месяц:
9.47%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
440.69 USD
Максимальная:
670.96 USD (11.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.52% (670.96 USD)
По эквити:
10.40% (597.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|577
|XAUUSDm
|15
|US500m
|5
|EURUSDm
|-67
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|227K
|XAUUSDm
|1.3K
|US500m
|548
|EURUSDm
|-319
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +214.18 USD
Худший трейд: -524 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +439.20 USD
Макс. убыток в серии: -523.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
