- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
21 (77.77%)
Verlusttrades:
6 (22.22%)
Bester Trade:
214.18 USD
Schlechtester Trade:
-523.84 USD
Bruttoprofit:
1 643.27 USD (377 968 pips)
Bruttoverlust:
-1 293.15 USD (159 314 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (439.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
598.51 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
83.85%
Max deposit load:
16.15%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
14 (51.85%)
Short-Positionen:
13 (48.15%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
12.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
78.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-215.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-523.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-523.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.26%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
440.69 USD
Maximaler:
670.96 USD (11.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.52% (670.96 USD)
Kapital:
10.40% (597.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|9
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|577
|XAUUSDm
|-165
|US500m
|5
|EURUSDm
|-67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|227K
|XAUUSDm
|-8.2K
|US500m
|548
|EURUSDm
|-319
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +214.18 USD
Schlechtester Trade: -524 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +439.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -523.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
1
88%
27
77%
84%
1.27
12.97
USD
USD
12%
1:200