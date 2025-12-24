- Crescimento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
21 (77.77%)
Negociações com perda:
6 (22.22%)
Melhor negociação:
214.18 USD
Pior negociação:
-523.84 USD
Lucro bruto:
1 643.27 USD (377 968 pips)
Perda bruta:
-1 293.15 USD (159 314 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (439.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
598.51 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
83.85%
Depósito máximo carregado:
16.15%
Último negócio:
53 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
14 (51.85%)
Negociações curtas:
13 (48.15%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
12.97 USD
Lucro médio:
78.25 USD
Perda média:
-215.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-523.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-523.84 USD (1)
Crescimento mensal:
6.26%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
440.69 USD
Máximo:
670.96 USD (11.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.52% (670.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.40% (597.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|9
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|577
|XAUUSDm
|-165
|US500m
|5
|EURUSDm
|-67
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|227K
|XAUUSDm
|-8.2K
|US500m
|548
|EURUSDm
|-319
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +214.18 USD
Pior negociação: -524 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +439.20 USD
Máxima perda consecutiva: -523.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
1
88%
27
77%
84%
1.27
12.97
USD
USD
12%
1:200