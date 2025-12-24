- Incremento
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
21 (80.76%)
Transacciones Irrentables:
5 (19.23%)
Mejor transacción:
214.18 USD
Peor transacción:
-523.84 USD
Beneficio Bruto:
1 643.27 USD (377 968 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 113.45 USD (149 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (439.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
598.51 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
96.74%
Carga máxima del depósito:
16.15%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
13 (50.00%)
Transacciones Cortas:
13 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
20.38 USD
Beneficio medio:
78.25 USD
Pérdidas medias:
-222.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-523.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-523.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.47%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
440.69 USD
Máxima:
670.96 USD (11.52%)
Reducción relativa:
De balance:
11.52% (670.96 USD)
De fondos:
10.40% (597.34 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|577
|XAUUSDm
|15
|US500m
|5
|EURUSDm
|-67
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|227K
|XAUUSDm
|1.3K
|US500m
|548
|EURUSDm
|-319
Mejor transacción: +214.18 USD
Peor transacción: -524 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +439.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -523.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
