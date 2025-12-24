- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
21 (77.77%)
損失トレード:
6 (22.22%)
ベストトレード:
214.18 USD
最悪のトレード:
-523.84 USD
総利益:
1 643.27 USD (377 968 pips)
総損失:
-1 293.15 USD (159 314 pips)
最大連続の勝ち:
7 (439.20 USD)
最大連続利益:
598.51 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
83.85%
最大入金額:
16.15%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
14 (51.85%)
短いトレード:
13 (48.15%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
12.97 USD
平均利益:
78.25 USD
平均損失:
-215.53 USD
最大連続の負け:
1 (-523.84 USD)
最大連続損失:
-523.84 USD (1)
月間成長:
6.26%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
440.69 USD
最大の:
670.96 USD (11.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.52% (670.96 USD)
エクイティによる:
10.40% (597.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|9
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|577
|XAUUSDm
|-165
|US500m
|5
|EURUSDm
|-67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|227K
|XAUUSDm
|-8.2K
|US500m
|548
|EURUSDm
|-319
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.18 USD
最悪のトレード: -524 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +439.20 USD
最大連続損失: -523.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
1
88%
27
77%
84%
1.27
12.97
USD
USD
12%
1:200