Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
2 (7.69%)
Убыточных трейдов:
24 (92.31%)
Лучший трейд:
77.32 USD
Худший трейд:
-14.07 USD
Общая прибыль:
99.95 USD (115 031 pips)
Общий убыток:
-86.94 USD (277 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (77.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.32 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
30.27%
Макс. загрузка депозита:
2.96%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
13 (50.00%)
Коротких трейдов:
13 (50.00%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
49.98 USD
Средний убыток:
-3.62 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-60.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.74 USD (19)
Прирост в месяц:
1.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.31 USD
Максимальная:
64.31 USD (8.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.00% (64.31 USD)
По эквити:
1.28% (9.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-163K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
