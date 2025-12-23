- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
2 (7.69%)
Negociações com perda:
24 (92.31%)
Melhor negociação:
77.32 USD
Pior negociação:
-14.07 USD
Lucro bruto:
99.95 USD (115 031 pips)
Perda bruta:
-86.94 USD (277 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (77.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.32 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
70.85%
Depósito máximo carregado:
2.96%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
13 (50.00%)
Negociações curtas:
13 (50.00%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
49.98 USD
Perda média:
-3.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-60.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.74 USD (19)
Crescimento mensal:
1.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64.31 USD
Máximo:
64.31 USD (8.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.00% (64.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.28% (9.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-163K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +77.32 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +77.32 USD
Máxima perda consecutiva: -60.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
26
7%
71%
1.14
0.50
USD
USD
8%
1:500