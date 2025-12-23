- 成长
交易:
26
盈利交易:
2 (7.69%)
亏损交易:
24 (92.31%)
最好交易:
77.32 USD
最差交易:
-14.07 USD
毛利:
99.95 USD (115 031 pips)
毛利亏损:
-86.94 USD (277 898 pips)
最大连续赢利:
1 (77.32 USD)
最大连续盈利:
77.32 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
70.85%
最大入金加载:
2.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
0.20
长期交易:
13 (50.00%)
短期交易:
13 (50.00%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
49.98 USD
平均损失:
-3.62 USD
最大连续失误:
19 (-60.74 USD)
最大连续亏损:
-60.74 USD (19)
每月增长:
1.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
64.31 USD
最大值:
64.31 USD (8.00%)
相对跌幅:
结余:
8.00% (64.31 USD)
净值:
1.28% (9.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-163K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.32 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +77.32 USD
最大连续亏损: -60.74 USD
