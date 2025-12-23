SegnaliSezioni
William De Freitas Nascimento

Ea Wolves Diamond

William De Freitas Nascimento
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -1%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-3.15 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.97 USD (59 733 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.42
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.99 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.97 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.97 USD
Massimale:
5.97 USD (0.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (5.97 USD)
Per equità:
0.22% (1.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.23 14:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 14:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 14:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 14:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
