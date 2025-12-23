- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
2 (7.69%)
損失トレード:
24 (92.31%)
ベストトレード:
77.32 USD
最悪のトレード:
-14.07 USD
総利益:
99.95 USD (115 031 pips)
総損失:
-86.94 USD (277 898 pips)
最大連続の勝ち:
1 (77.32 USD)
最大連続利益:
77.32 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
70.85%
最大入金額:
2.96%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
13 (50.00%)
短いトレード:
13 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
49.98 USD
平均損失:
-3.62 USD
最大連続の負け:
19 (-60.74 USD)
最大連続損失:
-60.74 USD (19)
月間成長:
1.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
64.31 USD
最大の:
64.31 USD (8.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.00% (64.31 USD)
エクイティによる:
1.28% (9.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-163K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.32 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +77.32 USD
最大連続損失: -60.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
