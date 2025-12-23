- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
26 (76.47%)
Убыточных трейдов:
8 (23.53%)
Лучший трейд:
15.90 USD
Худший трейд:
-15.36 USD
Общая прибыль:
126.20 USD (8 835 pips)
Общий убыток:
-80.04 USD (5 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (89.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.43 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
2.03%
Макс. загрузка депозита:
11.75%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
19 (55.88%)
Коротких трейдов:
15 (44.12%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-10.01 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-18.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.50 USD (2)
Прирост в месяц:
15.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.07 USD
Максимальная:
37.85 USD (12.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (37.79 USD)
По эквити:
5.64% (17.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.90 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.43 USD
Макс. убыток в серии: -18.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
1
100%
34
76%
2%
1.57
1.36
USD
USD
12%
1:500