- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
26 (76.47%)
損失トレード:
8 (23.53%)
ベストトレード:
15.90 USD
最悪のトレード:
-15.36 USD
総利益:
126.20 USD (8 835 pips)
総損失:
-80.04 USD (5 865 pips)
最大連続の勝ち:
11 (89.43 USD)
最大連続利益:
89.43 USD (11)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
2.03%
最大入金額:
11.75%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
19 (55.88%)
短いトレード:
15 (44.12%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
4.85 USD
平均損失:
-10.01 USD
最大連続の負け:
2 (-18.50 USD)
最大連続損失:
-18.50 USD (2)
月間成長:
15.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.07 USD
最大の:
37.85 USD (12.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.28% (37.79 USD)
エクイティによる:
5.64% (17.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.90 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +89.43 USD
最大連続損失: -18.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
15%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
1
100%
34
76%
2%
1.57
1.36
USD
USD
12%
1:500