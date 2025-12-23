- 成长
交易:
33
盈利交易:
26 (78.78%)
亏损交易:
7 (21.21%)
最好交易:
15.90 USD
最差交易:
-15.36 USD
毛利:
126.20 USD (8 835 pips)
毛利亏损:
-70.84 USD (5 412 pips)
最大连续赢利:
11 (89.43 USD)
最大连续盈利:
89.43 USD (11)
夏普比率:
0.25
交易活动:
2.03%
最大入金加载:
11.75%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.46
长期交易:
18 (54.55%)
短期交易:
15 (45.45%)
利润因子:
1.78
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
4.85 USD
平均损失:
-10.12 USD
最大连续失误:
2 (-18.50 USD)
最大连续亏损:
-18.50 USD (2)
每月增长:
18.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.07 USD
最大值:
37.85 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
12.28% (37.79 USD)
净值:
5.64% (17.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +15.90 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.43 USD
最大连续亏损: -18.50 USD
