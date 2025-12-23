- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
26 (76.47%)
Negociações com perda:
8 (23.53%)
Melhor negociação:
15.90 USD
Pior negociação:
-15.36 USD
Lucro bruto:
126.20 USD (8 835 pips)
Perda bruta:
-80.04 USD (5 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (89.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.43 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
2.03%
Depósito máximo carregado:
11.75%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
19 (55.88%)
Negociações curtas:
15 (44.12%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
4.85 USD
Perda média:
-10.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-18.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.50 USD (2)
Crescimento mensal:
15.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.07 USD
Máximo:
37.85 USD (12.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.28% (37.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.64% (17.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.90 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +89.43 USD
Máxima perda consecutiva: -18.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
1
100%
34
76%
2%
1.57
1.36
USD
USD
12%
1:500