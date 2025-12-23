- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
70 (67.30%)
손실 거래:
34 (32.69%)
최고의 거래:
16.34 USD
최악의 거래:
-27.46 USD
총 수익:
432.82 USD (24 143 pips)
총 손실:
-340.92 USD (18 524 pips)
연속 최대 이익:
11 (89.43 USD)
연속 최대 이익:
89.43 USD (11)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
3.36%
최대 입금량:
11.75%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
1.36
롱(주식매수):
50 (48.08%)
숏(주식차입매도):
54 (51.92%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
6.18 USD
평균 손실:
-10.03 USD
연속 최대 손실:
3 (-25.06 USD)
연속 최대 손실:
-35.98 USD (2)
월별 성장률:
30.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.07 USD
최대한의:
67.74 USD (16.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.63% (67.62 USD)
자본금별:
5.64% (17.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|92
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|5.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.34 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +89.43 USD
연속 최대 손실: -25.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
31%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
3
100%
104
67%
3%
1.26
0.88
USD
USD
17%
1:500