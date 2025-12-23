- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
9.39 USD (469 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (9.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.39 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
1.61%
Макс. загрузка депозита:
10.28%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.04 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
9.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
8.20% (8.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Nasdaq-
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Nasdaq-
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Nasdaq-
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
