SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gemini
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Gemini

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.39 USD (469 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (9.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
1.61%
Massimo carico di deposito:
10.28%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.20% (8.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Nasdaq- 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Nasdaq- 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Nasdaq- 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.39 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 17:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 17:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gemini
30USD al mese
9%
0
0
USD
109
USD
3
0%
9
100%
2%
n/a
1.04
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.