- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.78 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.39 USD (469 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (9.39 USD)
最大连续盈利:
9.39 USD (9)
夏普比率:
0.74
交易活动:
1.61%
最大入金加载:
10.28%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
1.04 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
9.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
8.20% (8.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Nasdaq-
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Nasdaq-
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Nasdaq-
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.78 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.39 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
