- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
9.39 USD (469 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (9.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.39 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
1.61%
Depósito máximo carregado:
10.28%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
1.04 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
9.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.20% (8.51 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
Nasdaq-
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
Nasdaq-
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
Nasdaq-
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
