- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
9.39 USD (469 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (9.39 USD)
最大連続利益:
9.39 USD (9)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
1.61%
最大入金額:
10.28%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
1.04 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
9.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
8.20% (8.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Nasdaq-
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Nasdaq-
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Nasdaq-
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9.39 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
3
0%
9
100%
2%
n/a
1.04
USD
USD
8%
1:500