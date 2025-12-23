シグナルセクション
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Gemini

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
9.39 USD (469 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (9.39 USD)
最大連続利益:
9.39 USD (9)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
1.61%
最大入金額:
10.28%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
1.04 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
9.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
8.20% (8.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Nasdaq- 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Nasdaq- 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Nasdaq- 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9.39 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 17:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 17:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 06:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
