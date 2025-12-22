- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
16.22 USD
Худший трейд:
-15.02 USD
Общая прибыль:
75.42 USD (131 855 pips)
Общий убыток:
-47.85 USD (4 782 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (66.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.78 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
78.52%
Макс. загрузка депозита:
73.73%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
27 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-6.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-26.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.16 USD (3)
Прирост в месяц:
18.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.21 USD
Максимальная:
44.99 USD (28.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.59% (44.99 USD)
По эквити:
44.05% (49.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|US500
|4
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10
|US500
|5
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1K
|US500
|5.2K
|BTCUSD
|121K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
