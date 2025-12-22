СигналыРазделы
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
16.22 USD
Худший трейд:
-15.02 USD
Общая прибыль:
75.42 USD (131 855 pips)
Общий убыток:
-47.85 USD (4 782 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (66.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.78 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
78.52%
Макс. загрузка депозита:
73.73%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
27 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-6.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-26.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.16 USD (3)
Прирост в месяц:
18.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.21 USD
Максимальная:
44.99 USD (28.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.59% (44.99 USD)
По эквити:
44.05% (49.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
US500 4
BTCUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10
US500 5
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1K
US500 5.2K
BTCUSD 121K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.22 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +66.78 USD
Макс. убыток в серии: -26.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Recommended Forex broker: 
TMGM: https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&amp;language=en

OPEN LIVE ACCOUNT
MT5 | 1:500 Leverage


My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

Get funded with Hola Prime:

Get funded with SeacrestFunded:

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 20:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 20:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
