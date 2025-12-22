- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
25 (78.12%)
Verlusttrades:
7 (21.88%)
Bester Trade:
16.22 USD
Schlechtester Trade:
-15.02 USD
Bruttoprofit:
77.04 USD (136 436 pips)
Bruttoverlust:
-47.85 USD (4 782 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (68.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.40 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
89.38%
Max deposit load:
73.73%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-26.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.16 USD (3)
Wachstum pro Monat :
19.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.21 USD
Maximaler:
44.99 USD (28.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.59% (44.99 USD)
Kapital:
44.05% (49.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|5
|US500
|4
|USDCAD
|4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|13
|US500
|5
|USDCAD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|125K
|US500
|5.2K
|USDCAD
|87
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.22 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
