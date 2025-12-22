SignaleKategorien
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
25 (78.12%)
Verlusttrades:
7 (21.88%)
Bester Trade:
16.22 USD
Schlechtester Trade:
-15.02 USD
Bruttoprofit:
77.04 USD (136 436 pips)
Bruttoverlust:
-47.85 USD (4 782 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (68.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.40 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
89.38%
Max deposit load:
73.73%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-26.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.16 USD (3)
Wachstum pro Monat :
19.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.21 USD
Maximaler:
44.99 USD (28.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.59% (44.99 USD)
Kapital:
44.05% (49.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 5
US500 4
USDCAD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10
BTCUSD 13
US500 5
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1K
BTCUSD 125K
US500 5.2K
USDCAD 87
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.22 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 20:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 20:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

